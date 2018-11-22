Лучшего волонтера БРСМ назовут 5 декабря в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе сердце" наградят в Минске 5 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"БРСМ подводит итоги деятельности волонтерского движения "Доброе сердце" за 2018 год. Лучшего волонтера года мы назовем 5 декабря. Это мероприятие традиционно проходит в Международный день волонтера. В частности, будут выбраны лучшие волонтерские отряды среди учащейся, студенческой и работающей молодежи. Кроме того, заслуженные награды получат молодые люди, победившие в номинациях "Личный вклад", "Лучший волонтерский проект", "Лучшая группа в социальной сети". Новинка этого года - номинация "Лучшая обучающая программа", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, итоги добровольческой деятельности союза молодежи подведены во время очередного заседания волонтерского ресурсного центра. "Мы изменили в этом году формат подведения итогов. Мы пригласили экспертов, которые и определили, кто 5 декабря получит награду по итогам конкурса. Отличие заседания этого года еще и в том, что мы не только обсудили рабочие вопросы, но и провели небольшую программу по тимбилдингу на командообразование", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Оно объединяет более 36 тыс. юношей и девушек по всей стране. Молодые люди реализуют ряд проектов, среди которых благотворительные акции "Чудеса на Рождество", "В школу с добрым сердцем", "Мы выбираем помощь пожилым людям", межконфессиональные фестиваль-выставка "Пасхальные кулич" и акция "Восстановление святынь Беларуси", республиканский благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя".

Кроме того, волонтеры движения "Доброе сердце" выполняют ответственную миссию помощников на широкомасштабных спортивных и культурно-массовых мероприятиях в Беларуси: оказывают помощь спортсменам, делегациям, официальным лицам, работают со зрителями. В эти дни волонтеры БРСМ работают с делегациями и финалистами международного детского конкурса песни "Евровидение-2018". В составе большой волонтерской команды добровольцы БРСМ планируют работать и во время проведения II Европейских игр-2019 в Минске.-0-