Лучшие 17 социальных проектов поборются за первенство в финале конкурса Social Weekend

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определили 17 финалистов XII сезона республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend. Всего на конкурс были заявлены около 200 проектов. По итогам голосования в следующий этап прошли 20 команд, еще более 20 выбрали организаторы и эксперты. Из них 17 финалистов определило жюри - редакторы, авторы крупнейших медиа, пиар-специалисты и маркетологи международных и белорусских компаний, сообщили БЕЛТА организаторы.

В числе финалистов конкурса - проект Donor.by. Мобильное приложение с функцией оповещения доноров об экстренной потребности в запасах крови.

Цель инициативы "Регби на колясках" - организовать при поддержке Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников профессиональную паралимпийскую сборную по регби, которая сможет представлять страну на мировом уровне.

Информационную платформу "Улыбки наших детей" для семей, в которых ждут ребенка с расщелиной губы и неба, планируют создать мамы таких детей. Команда объясняет, что пока не существует подобных стендов в поликлиниках, а всю информацию приходится искать в интернете. При этом детям с расщелиной необходимы специальные предметы для кормления и специальный уход, а их мамам - моральная поддержка.

Кроме того, в XII сезоне участвует проект wir.by, который будет популяризовать белорусскую культуру через актуальные для молодежи форматы - подкасты, тесты, необычные статьи с яркими сравнениями и ранее неизвестными фактами.

Финал состоится 20 декабря.

Республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend существует более пяти лет. За это время в нем участвовали более 3 тыс. уникальных идей. Проекты получили поддержку более чем на $300 тыс. в эквиваленте. Принять участие в конкурсе может любой человек, который хочет изменить мир к лучшему и знает, как это сделать. Конкурс организован местным социальным фондом "Добра".-0-