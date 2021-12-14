Лучшие белорусские управленцы получат дипломы бизнес-премии "Лидер-2021"

Награждение лучших руководителей предприятий дипломами бизнес-премии "Лидер-2021" состоится на церемонии вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2021" 15 декабря в Президент-отеле. Наиболее успешные топ-менеджеры будут отмечены за эффективные управленческие решения, креативность и безупречную деловую репутацию.

"Сегодня на предприятии как никогда важна личность руководителя, и мы хотим отметить вклад лидеров предприятий в их экономические достижения, – заявил председатель оргкомитета премии, глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. – Для настоящих лидеров не существует кризисов, а могут быть только временные трудности»".

В этом году награды бизнес-премии "Лидер-2021" получат 23 руководителя наиболее успешных предприятий, представляющих различные отрасли промышленности, торговлю и сферу услуг. Главам компаний вручат дипломы "Лидер бизнеса" и "Лидер управления".

Ежегодная республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", работающей в Республике Беларусь более 15 лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За это время ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Информационный партнер премии – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.