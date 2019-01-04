Лучшие инициативы пионерских дружин получат грантовую поддержку в 2019 году

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие инициативы и проекты пионерских дружин получат грантовую поддержку в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "Белорусская республиканская пионерская организация" Александра Гончарова.

"С октября 2018 года БРПО проводит конкурс малых грантов для того, чтобы поднять социальную активность в пионерских дружинах и посмотреть, какие проекты мы можем профинансировать для их дальнейшей реализации. В Центральный совет организации уже поступило более 50 работ. Это проекты по трем основным направлениям: гражданско-патриотические, экологические и волонтерские. В феврале жюри подведет итоги. По каждому направлению будут определены как минимум 3 победителя, чьи проекты получат грант на реализацию в течение 2019 года", - рассказала Александра Гончарова.

Одна из задач пионерской организации - активизировать деятельность на дружинном уровне. "Напомню, сейчас у нас проходит интеллектуально-развлекательная игра "Пионерский квиз", которая объединила школьников всей страны. Это викторина, в которую играют целые пионерские дружины, это хороший вид интеллектуального отдыха. Игра включает вопросы по истории развития и символике пионерского движения, а также музыкальные и мультипликационные блоки. В октябре-ноябре прошлого года прошли соревнования в дружинах, в декабре состоялся районный этап, в январе стартовал областной, республиканский запланирован на февраль", - отметила председатель ЦС БРПО.

Александра Гончарова подчеркнула, что на финальный этап выходит открытый конкурс на слоган и талисман пионерского движения. "Кроме того, продолжается республиканский пионерский интернет-проект "Вотчына.бай". Мы приглашаем ребят отснять и смонтировать презентационный видеоролик о своей малой родине, используя многочисленные технические средства: фото, видео, анимацию. По сути, это такое увлекательное путешествие по городам и населенным пунктам страны. Надеюсь, что вскоре лучшие ролики пионеров мы сможем увидеть в эфире наших телеканалов. Ну, и 8 января мы завершаем нашу совместную с БРСМ благотворительную акцию "Чудеса на Рождество". К слову, только в прошлом году нам удалось подарить праздник и исполнить желание около 20 тыс. ребят", - добавила она.-0-