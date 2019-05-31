Лучшие лаборатории и органы по сертификации назвали в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского конкурса "Компетентность-2018" прошла в Минске во время международной конференции по развитию бизнеса с применением инструментов технического регулирования, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводится ежегодно с 2012 года для определения и поощрения лабораторий и органов по сертификации, которые являются эталоном профессионализма, лидерства в конкретной сфере услуг по оценке соответствия. Победителями становятся те субъекты, которые демонстрируют высокий уровень компетентности, грамотно занимаются укреплением своей профессиональной репутации и стремятся к повышению доверия потребителей услуг.

Лучших выбрали в 15 номинациях, связанных в том числе с сертификацией продукции, услуг и систем менеджмента. Среди них органы по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента Слуцкого центра стандартизации, метрологии и сертификации, "Норм Тест", лаборатории ОАО "Савушкин продукт", гродненской табачной фабрики "Неман", Научно-исследовательского института технической защиты информации, РУП "Областная лаборатория по определению качественных показателей молока", Витебская областная ветеринарная лаборатория, испытательный центр бытовой техники предприятия "Брестгазоаппарат", группа сертификационных испытаний ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".

В этом году впервые введены номинации "За вклад в аккредитацию" и "Открытие года" для развития новых направлений аккредитации и внедрения информационных технологий в этой области. Здесь отмечены успехи специалистов Белорусского государственного центра аккредитации.

Конкурс проводился в два этапа. На первом рабочая группа по определенным критериям выбрала 39 претендентов из числа аккредитованных органов по сертификации и лабораторий, а также 12 технических экспертов. На втором этапе независимая комиссия изучала заключения рабочей группы, материалы и определяла победителей.

По словам директора Белорусского государственного центра аккредитации Татьяны Николаевой, конкурс дает возможность отметить лучшие субъекты и лучших экспертов. Он постоянно совершенствуется, и в следующем году также планируется ввести новые номинации.

Беларусь имеет свою Национальную систему аккредитации, которая полностью отвечает международным требованиям. В 2018 году страна стала полноправным участником трех соглашений о взаимном признании результатов проводимых испытаний и сертификации с ведущими в мире организациями в области аккредитации.-0-