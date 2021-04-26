Лучшие нормотворческие органы определят в Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве юстиции стартовал первый этап проведения конкурса среди нормотворческих органов и сотрудников, которые проводят обязательную юридическую экспертизу. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2019 года, и приурочен ко дню образования правового института обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов.

Лучших выбирают в трех номинациях: "Лучший эксперт", "Лучший нормотворческий орган базового территориального уровня", "Лучший нормотворческий орган".

Во время первого этапа Министерство юстиции собирает и обобщает показатели работы нормотворческих органов и сотрудников, которые проводят обязательную юридическую экспертизу, за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021-го. Лучшие из них станут участниками второго этапа конкурса и претендентами на победу.

Претенденты на участие во втором этапе конкурса в номинациях "Лучший эксперт" и "Лучший нормотворческий орган базового территориального уровня" отбираются главными управлениями юстиции областных исполнительных комитетов.

Первый этап конкурса завершается 7 мая 2021 года.

Победители конкурса будут определены на заседании конкурсной комиссии до 25 мая 2021 года.-0-