Лучшие работы международного конкурса социального плаката "Сейчас!" представят на выставке в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие работы международного конкурса социального плаката "Сейчас!" представят 3 апреля на выставке в Минске в Национальном центре современных искусств, сообщила куратор проекта Татьяна Купава сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"По мере поступления работ мы сразу отсеивали те, которые не вписывались в положение по техническим и тематическим требованиям. В итоге в первый тур было отобрано 250 плакатов, из которых 60 вошли в шорт-лист, 3 - стали победителями. Лучшие 100 работ будут представлены 3 апреля на выставке в Национальном центре современных искусств: это плакаты из шорт-листа и некоторых дизайнеров, представляющих страну-участницу проекта", - отметила Татьяна Купава.

В творческом состязании приняли участие художники из 24 стран. Многие авторы - известные и титулованные профессионалы - предоставили свои работы с согласием использовать их в некоммерческих целях. Плакаты оценивало международное жюри.

Первое и второе призовые места заняли дизайнеры из Польши, третье - работа белорусского участника. "На плакате-победителе изображена лестница из рук. В моем понимании речь о том, что, если мы все будем друг другу подавать руку помощи, то вместе построим лестницу для тех, кому нужен мир и будущее. Второе место заняла картина, где человек рассыпает сердца - это о необходимости сеять любовь. На третьем плакате видим стену с наклеенным на ней объявлением "Help!" с отрывными листочками с надписью "Оk". По простоте и выразительности - это самая яркая и простая работа, в которой много смысла", - пояснил директор Национального центра современных искусств Сергей Криштапович.

Награждение победителей также состоится 3 апреля. А сертификаты сотне зарубежных дизайнеров, чьи работы будут представлены на выставке, разошлют через посольства Беларуси в странах - участницах конкурса. "Обычно сертификаты рассылают по электронной почте, но мы выбрали иной путь. Посольства вызовут авторов работ и вручат дипломы, что поднимет престиж конкурса и страны в целом как центра международного конкурса волонтерства", - считает Татьяна Купава.

Международный конкурс "Сейчас!" проводился в целях формирования у молодежи и общества в целом активной жизненной позиции, а также для развития и стимулирования молодежного творчества через создание социального плаката, посвященного теме благотворительности. Задача конкурса: собрать серию плакатов, которые будут мотивировать на активную жизненную позицию, творческое отношение к социальной практике. Плакаты направлены на поддержку волонтерских движений и благотворительных инициатив через пропаганду положительных тенденций, событий и явлений в сфере добровольчества.-0-