Лучшие топогеодезические расчеты ВС Беларуси определят во время состязаний

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне "Уручье" и на базе 31-го навигационно-топографического центра под руководством начальника навигационно-топографической службы Вооруженных Сил Алексея Баканова проходят состязания среди военнослужащих топогеодезических расчетов навигационно-топографических воинских частей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Состязания состоят из трех этапов: огневая подготовка, азимут и топографический квадратлон. На первом этапе военнослужащие выполняли упражнения по армейской тактической стрельбе из автомата. На втором - участники состязаний ориентировались на местности по компасу, проходя маршрут за определенное время. На третьем - военнослужащим необходимо продемонстрировать свои знания по геодезии и картографии.

По результатам состязаний военнослужащие лучших топогеодезических расчетов примут участие в конкурсе "Меридиан" в рамках международных военных игр "АрМИ-2021".-0-