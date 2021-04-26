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26 апреля 2021, 09:00

Лучшие цены на квартиры – в Minsk World! Квадратный метр со скидкой до 120 евро! АКЦИЯ действует до 7 мая!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Квартиры в Минске – по самым выгодным ценам!

Пасха – время исполнения самых сокровенных желаний! И если вы мечтали купить квартиру в Минске, это желание сбудется обязательно!

Пасхальная акция действует в многофункциональном комплексе Minsk World! С 23 апреля по 7 мая купить квартиру можно со скидкой до 120 евро за квадратный метр! Спешите, количество акционных квартир ограничено!

Еще одна хорошая новость: АКЦИЯ распространяется не только на квартиры, купленные со 100%-ной оплатой, но и в случае применения рассрочки!

Всю необходимую информацию можно получить у наших менеджеров по телефону 7675 или по городским телефонам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А пока вы решаетесь, многофункциональный комплекс Minsk World оживает буквально на глазах! Каждый месяц здесь открываются новые кафе, магазины, салоны красоты и спортзалы, территория становится все более благоустроенной и яркой! И если деревьям нужно время, чтобы вырасти в роскошные сады, то объектам городской инфраструктуры достаточно пары месяцев. Особенно, если речь идет о молодом и современном жилом комплексе!

Комплекс оживает!
Комплекс оживает!
Фото с открытия нового супермаркета в Minsk World
Фото с открытия нового супермаркета в Minsk World

Только в этом году ключи от своих квартир получили жильцы уже трех домов: "Чарльстон", "Гонконг" и "Москва"! Многие уже делают ремонты, а это значит, что по доброй традиции уже осенью будут праздновать новоселье.

Дом "Гонконг" в квартале "Азия"
Дом "Гонконг" в квартале "Азия"
Дом "Чарльстон" в квартале "Мировых танцев"
Дом "Чарльстон" в квартале "Мировых танцев"

С каждым днем собственная инфраструктура Minsk World становится все более заметной и совершенной. Изменения происходят и это нельзя не отметить! Строители продолжают бодро возводить новые дома, детские сады и школы.

И это еще не предел. Всего в комплексе запроектированы 7 школ и 12 детских садов, поликлиники и медицинские центры, кафе и магазины. В центре появится Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. Зеленым оазисом станет шикарный парк с фонтанами и аттракционами, спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха и выгула домашних животных. В разных частях комплекса также появится Многофункциональный спортивный комплекс и современный концертный зал для мероприятий разного формата.

Покупая квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World, вы получаете не просто квадратные метры. Это и прибыльные инвестиции, и точка для успешного бизнеса любого направления, и место для отдыха и комфортной жизни.

Такой будет инфраструктура после завершения строительства!
Такой будет инфраструктура после завершения строительства!

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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