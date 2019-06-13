13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших белорусских врачей 2018 года назвали в Минске. Церемония награждения прошла сегодня во время торжественного собрания по случаю Дня медицинского работника во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Мирончик во время церемонии награждения

Вера Русецкая во время церемонии награждения

В номинации "Врач-педиатр" лучшей признана врач-эндокринолог, заведующая педиатрическим отделением №3 (для эндокринологических больных) УЗ "2-я городская детская клиническая больница" Ольга Князькина, "Врач-терапевт" - заведующая поликлиникой Брестской городской больницы №2 Татьяна Мирончик. Лучшим врачом-хирургом стал заведующий хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы Дмитрий Цариков, а врачом-акушером-гинекологом - заведующая родильным (обсервационным) отделением РНПЦ "Мать и дитя" Вера Русецкая.

Дмитрий Цариков

Михаил Петух

Наградили и лучшего врача общей практики. Им стал заведующий отделением врачей общей практики поликлиники УЗ "Поставская центральная районная больница" Михаил Петух. Кроме того, награды "За преданность профессии" удостоен врач-рентгенолог рентгеновского кабинета Слонимской центральной районной больницы Иван Наливайко.

Владимир Караник вручил награду "За преданность профессии" Ивану Наливайко

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова зачитала поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю профессионального праздника. От себя она добавила, что система здравоохранения в Беларуси работает во благо человека, народа, а сохранение и укрепление здоровья всегда были и будут приоритетами политики государства.

Владимир Караник

К медицинской общественности обратился и министр здравоохранения Владимир Караник. "Несмотря на то, что у нас разные дипломы, мы все - медицинские работники, мы все выполняем одно дело. Кто-то из нас трудится в операционной, кто-то обеспечивает лекарственную терапию, кто-то работает за пультом сложного диагностического, лечебного оборудования, кто-то обеспечивает материально-техническое, кадровое, финансовое обеспечение этого процесса. И только в тех случаях, когда мы работаем как единая команда, можно рассчитывать на успех", - сказал он.

Нынешний год для белорусского здравоохранения знаменательный, он проходит под знаком 100-летнего юбилея. В этой связи Владимир Караник заметил, что за эти годы возможности медицины выросли колоссально. Но именно те люди, которые заложили основы отечественной медицины, позволили достичь таких успехов. "Поэтому надо помнить и чтить ветеранов, - сказал он. - А в год 75-летия освобождения родины от немецко-фашистских захватчиков надо вспомнить и тех, кто выполнял свой долг с риском для жизни, кто погиб".-0-

Фото Андрея Покумейко