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22 августа 2019, 19:23

Лучших бойцов студотрядов Всебелорусской молодежной стройки чествовали в Островце

Фото из архива
Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших бойцов студенческих строительных отрядов Всебелорусской молодежной стройки чествовали в Островце, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

Сегодня на Всебелорусской молодежной стройке состоялось торжественное закрытие трудового семестра. В этом году в составе сводного студенческого строительного отряда имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И. Крылова трудились 226 бойцов студотрядов Беларуси и России.

"В этом трудовом сезоне состоялось много мероприятий - как спортивных, так и творческих. Ребята показывали свои умения творить руками не только на стройке с лопатой, но и, например, рисуя. В конкурсах агитационных плакатов, касок и средств индивидуальной защиты, не было равных белорусскому студенческому строительному отряду "Эврика". В конкурсе целинных лагерей победил наш стройотряд "Зодчие", в творческих конкурсах видеороликов и "Фотокросс" лучшим стал отряд из России - "Сила тока", - рассказала Надежда Шаховская.

Дипломами были отмечены лучшие бойцы, командиры, комиссары стройки, линейные студенческие строительные отряды. "Лучшими отрядами стали "Эврика" и "Сила тока". Мы также поблагодарили всех нанимателей за прием отрядов и совместную работу", - отметила командир республиканского штаба.

Ярким аккордом мероприятия станет прощальный костер и исполнение студотрядовцами песен под гитару. "Эти два месяца были для каждого и сложными, и интересными. Ребята из Беларуси и России будут вспоминать эти моменты с теплом и любовью, ведь за время работы многие подружились. Слоган совместного трудового проекта на Всебелорусской молодежной стройке БРСМ и Российских студенческих отрядов - "Город молодости". Уверена, что некоторые из них обязательно выберут этот город, чтобы здесь жить, трудиться, создавать семью, воспитывать детей", - подчеркнула Надежда Шаховская.

Статус Всебелорусской молодежной стройки присвоен строящимся в Островце объектам социальной инфраструктуры. Это предусмотрено указом №190, который Президент Беларуси подписал 20 мая. В Островце при участии молодежи будет возведен многофункциональный спортивный комплекс, крытая ледовая площадка, школа‚ больница, автовокзал, уже сдан в эксплуатацию новый детский сад.

Для организации деятельности студенческих отрядов на Всебелорусской молодежной стройке в 2019 году были заключены договоры с ОАО "Гроднопромстрой", РУП "Белэнергострой", АО "Атомстройэкспорт", РУП "Белорусская АЭС", а также представительствами в Беларуси АО "СЕЗАМ", АО "НИКИМТ-Атомстрой", ПАО "Энергоспецмонтаж". Во время работы на ВМС бойцы студотрядов выполняли геодезические, подготовительные, земляные, бетонные, отделочные, малярные работы, укладывали тротуарную плитку, благоустраивали газоны.-0-

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