Лучших инспекторов ГАИ выберут в Беларуси во время профконкурса

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на площади Государственного флага состоялось торжественное открытие XX Республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства сотрудников ДПС ГАИ МВД Беларуси, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В мероприятии приняли участие представители МВД, столичной милиции, Мингорисполкома, а также первый замначальника главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана полковник Джамшид Каримов.
На протяжении четырех дней инспекторы ДПС со всех регионов страны, а также сборная Узбекистана будут демонстрировать навыки ручного регулирования дорожного движения, знания ПДД, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Госавтоинспекции. Также участникам предстоит показать свою физическую, медицинскую и огневую подготовку, боевые приемы борьбы, выполнять скоростное маневрирование на служебном автомобиле, участвовать в комбинированной эстафете, разрешать конфликтные ситуации. По итогам соревнований определят лучшую команду инспекторов.-0-