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29 ноября 2019, 07:41

Лучших юных математиков Беларуси определят в Минске 7 декабря

Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXI Республиканский турнир юных математиков пройдет с 3 по 7 декабря в Минском областном институте развития образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии примут участие 16 команд. Честь Минской области в этом году будут защищать ученики Боровлянской гимназии, гимназии №1 Воложина, средней школы №3 Солигорска, Смолевичской районной гимназии. Еще три команды представят учреждения образования республиканского подчинения, от Минска примут участие три команды, от Гомельской области - две, из Витебской и Гродненской областей - по одной. Кроме того, в турнире попробуют свои силы две российские команды из Москвы и Санкт-Петербурга.

Команды будут состязаться в умении решать математические задачи исследовательского характера, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, аргументировано отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях.

Финал мероприятия состоится 7 декабря. По его результатам будет определена сильнейшая команда.

Организаторами выступают Министерство образования, Белорусский государственный университет, Минский областной институт развития образования.-0-

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