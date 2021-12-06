Лучших юных математиков определят в Беларуси

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Республиканский турнир юных математиков начнет свою работу сегодня и пройдет на базе Минского областного института развития образования по 11 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

Для участия в турнире отобраны 12 команд по 6 учащихся в каждой. Турнир будет проходить с использованием дистанционных (информационно-коммуникационных) технологий взаимодействия. Основные интернет-платформы для проведения всех мероприятий с командами - конференции в Zoom и Discord - организованы на базе Минского областного института развития образования. Церемонии открытия и закрытия турнира также будут проводиться в Zoom.

Все мероприятия соревновательного характера, они включают письменный тур и математические бои. 5 декабря состоялись предварительные мероприятия турнира и жеребьевка отборочных боев первого тура.-0-