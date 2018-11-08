Лучших мастеров индустрии красоты выбирают в Минске на фестивале "Роза ветров"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших мастеров индустрии красоты выберут 8-10 ноября на Международном фестивале красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытом чемпионате "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису". Сегодня в футбольном манеже дали старт профессиональным соревнованиям, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия стали традиционными для Минска, проводятся с 1993 года. В этом году о готовности представить свое мастерство заявили около 450 конкурсантов. Из призеров формируется сборная команда от республики для участия в последующих чемпионатах мира и Европы. Нынешнее состязание предусматривает 30 номинаций по парикмахерскому искусству, 13 - по декоративной косметике, 24 - по ногтевому сервису, 8 - по дизайну бровей и ресниц.

Всего планируется вручить около 200 кубков. В числе новых направлений - дизайн бровей и ресниц, нейл-ювелир. Международный фестиваль красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытый чемпионат "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису" состоятся во время специализированной выставки индустрии красоты и здоровья "ИнтерСтиль".

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация парикмахеров и косметологов Беларуси, управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.-0-