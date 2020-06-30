Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За большой вклад в реализацию социальной политики, многолетнюю добросовестную работу в области охраны здоровья Почетными грамотами Национального собрания Беларуси награждены медицинские работники от каждой области страны и города Минска. Церемония состоялась перед началом заключительного заседания второй сессии верхней палаты парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Ивашкевич с Почетной грамотой Национального собрания Беларуси

В списке награжденных - 36 человек. Почетные грамоты Национального собрания медработникам вручила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. "Этот год выдался особым для медработников. Та беда, которая пришла практически во все страны мира, и в том числе Беларусь, по-новому заставила нас посмотреть на работу людей в белых халатах. И, конечно, в эти дни каждый по-особому выражал им благодарность. Мы видели это с телеэкранов, читали на страницах газет. Думаю, что эти люди у каждого из нас в сердце. С первых дней появления человека на свет они сопровождают нас и на протяжении всей жизни делают все для того, чтобы мы могли спокойно жить и трудиться", - сказала она.

Спикер подчеркнула, что каждодневная работа медиков сродни подвигу. "Это очень тяжелый и ответственный труд. Сегодня Президентом делается все возможное для того, чтобы создать достойные условия для работы медработников. Строятся и реконструируются больницы, закупается новое современное оборудование. Но нет ничего важнее талантливых рук, ума тех людей, которые сутками стоят у постели больного, дают нам надежду на жизнь. Поэтому низкий вам поклон, слова признательности и благодарности", - отметила Наталья Кочанова. Она добавила, что для нее особая честь сегодня вручить заслуженные награды лучшим медработникам страны.-0-

Фото Андрея Покумейко