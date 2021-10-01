Лучших педагогов столицы чествовали во Дворце Республики

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших педагогов столицы чествовали в малом зале Дворца Республики в преддверии Дня учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды получили 30 лучших педагогов столицы, среди которых директора школ, учителя, преподаватели колледжей, социальные педагоги и педагоги-психологи, воспитатели детских садов. По традиции им вручили нагрудные знаки Министерства образования Республики Беларусь "Отличник образования", почетные грамоты и благодарности Администрации Президента Республики Беларусь, Мингорисполкома, Минского городского Совета депутатов, Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

"Стало доброй традицией в осенние дни, когда начался учебный год и отшлифовано расписание, проводить этот праздник. Сегодня в очередной раз можем поблагодарить педагогов за их сложную и бесценную работу. Считаю, что никакие технологии не заменят живого слова учителя, его доброты и ответственности за свое дело. Никакой компьютер не выдержит такого количества жизненных вопросов, которые вам ежедневно задают учащиеся. Вы учите детей отличать добро от зла, любить все, что их окружает, делаете их патриотами страны. Вы - те, на кого равняются многие. Успехов, терпения и побольше благодарностей за ваш труд", - сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

По словам председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой, профессиональные праздники важны для представителей любой сферы, в том числе для педагогов. "Сегодня они услышат много добрых и теплых слов, в которых нуждается любой человек. Они приятны, придают уверенности в том, что человек занимается действительно стоящим и необходимым для общества делом - ежедневно передает свои знания будущему поколению белорусов", - поделилась она.

По ее словам, во Дворце Республики сегодня чествуют тех, кто особенно отличился в педагогическом деле, но помимо них в столице награды на разных уровнях также получат более 300 учителей и воспитателей.

Среди участников мероприятия - директор ГУО "Гимназия №37 Минска" Ирина Даненкова, которая получила нагрудный знак Министерства образования "Отличник образования".

"В педагогической сфере 26 лет, приятно, что на самом высоком уровне заметили мои старания. Считаю, что это не исключительно моя награда, а заслуга коллектива и учащихся. Каждый приложил усилия в обучении и изучении, на олимпиадах и централизованном тестировании. Награда - знак нашей командной работы", - поделилась мнением педагог.

На вопрос, каких педагогов она хочет видеть в своей школе, отвечает: тех, которые любят детей и воспринимают их такими, какие они есть, со всеми недостатками. "Необходимо осознавать серьезность профессии, ведь педагог в некоторой степени формирует личность. Важно делать это с уважением к уникальному характеру учащегося. Вместе с этим надо быть примером. Если дети возьмут от педагогов только самое лучшее, на выходе мы будем иметь идеального выпускника и человека", - сказала Ирина Даненкова.

Во время мероприятия в фойе малого зала выступил квартет Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь, а на светодиодном экране показали видеопоздравления и слайд-презентацию из школьных фотографий, которые предоставили учреждения образования города. Для педагогов организована красочная фотозона.-0-