10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших пионеров Беларуси наградят 13 сентября в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"13 сентября БРПО отметит свой 29-й день рождения, который в этом году пройдет в новом формате. На праздник в Минск съедутся около 100 лучших пионеров со всей Беларуси. Это победители двух наших проектов: "Вотчына.бай" и "Пароль - октябренок". Они будут награждены дипломами, ценными призами с символикой пионерской организации", - рассказала Александра Гончарова.

Предусмотрены различные виды активностей. "В частности, в Центральном детском парке имени М.Горького пионеры примут участие в квесте "Мая радзіма Беларусь", а также посетят Минский планетарий. Ребят ожидает и приятный сюрприз. В мае мы презентовали талисман пионерской организации - рысенка по имени Огонек. Такой талисман получит каждая областная, районная и городская организация БРПО, чтобы он помогал им в работе", - отметила председатель ЦС БРПО.

Кроме того, 12-13 сентября в Минске пройдет I Республиканский форум вожатых "Будущее за нами!". На фестиваль, приуроченный ко Дню пионерской организации, приедут председатели областных, районных и городских советов БРПО - это около 150 человек. На протяжении двух дней их ожидает интересная и разнообразная программа.

"Пройдут тренинги по командообразованию, что позволит лидерам белорусской пионерии познакомиться и подружиться. Запланирован четырехчасовой вожатский интенсив "ProКачай.by". Все наши вожатые будут поделены на пять групп, каждая из которых пройдет обучение. Мы пригласили интересных менторов. Одним из них будет наш новый партнер - Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников". Исполнительный директор организации Денис Клебанов поделится опытом работы и расскажет о совместных проектах, которые детские организации двух стран планируют реализовать в этом году. В частности, мы проведем международную акцию по роуп-скиппингу "На спорте!", - подчеркнула Александра Гончарова.

Состоится церемония награждения лучших вожатых БРПО. Им будут вручены благодарности Министерства образования, также каждый получит кейс вожатого с необходимыми методическими материалами.-0-