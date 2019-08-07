Лучших работников стройкомплекса чествовали в Минске

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетные грамоты Совета Министров вручены сегодня лучшим работникам строительного комплекса Беларуси на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительная отрасль является локомотивом нашей экономики, - отметил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. - Хотелось бы сказать слова благодарности представителям отрасли, которые своим трудом, ответственностью, профессионализмом решают для людей самые главные задачи - обеспечивают их жильем, строят социальные, промышленные объекты".

Также вице-премьер подчеркнул важность сохранения традиций и стабильной работы. По его мнению, строительный комплекс справляется с поставленными задачами. И в этом немалая заслуга ветеранов, заслуженных строителей, которые передают опыт молодому поколению. Владимир Кухарев пожелал работникам успехов в таком нелегком труде.

В свою очередь министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок обратил внимание, что строительному комплексу страны есть чем гордиться, есть повод с гордостью смотреть вперед.

Строительная отрасль республики насчитывает более 10,1 тыс. организаций, в которых трудятся свыше 151 тыс. человек. Ежегодно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя. В текущем году в преддверии профессионального праздника за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие строительной отрасли Почетной грамотой Совета Министров награждены 11 представителей строительной отрасли. Почетная грамота Министерства архитектуры и строительства вручена 128 специалистам, благодарностью министра архитектуры и строительства отмечены 100 человек, нагрудного знака "Ганаровы будаўнік" удостоены 56 представителей профессии.

Так, Почетной грамотой Совета Министров отмечены руководители ОАО "Гомельтехмонтаж" и Гомельского домостроительного комбината Геннадий Авцин и Александр Гончаров, директор Первого монтажного управления ОАО "Промтехмонтаж" Юрий Шевцов. Также в числе награжденных - машинист крана Солигорского филиала Белорусского управления механизации Анатолий Бородько, слесарь-ремонтник средств малой механизации ОАО "Союзпроммонтаж" Владимир Белявский, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах филиала "Минский завод технологических металлоконструкций" ОАО "Промтехмонтаж" Александр Бузун, начальник управления механизации и специализированных работ №134 ОАО "Гроднопромстрой" Александр Грисюк, машинист мельниц цеха помола сырья Белорусского цементного завода Анатолий Ермаков, машинист экскаватора карьера "Каменка" ОАО "Кричевцементношифер" Николай Криворуцкий, главный специалист отдела водоснабжения и водоотведения РУП "Белпромпроект" Михаил Пинчук, начальник сметно-договорного отдела Могилевского домостроительного комбината Валентина Рыбкина.

Кроме того, на мероприятии назвали представителей отрасли, удостоенных нагрудного знака "Ганаровы будаўнiк", юбилейной медали "115 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі". Получили награды и победительницы республиканского конкурса "Краса стройки - 2019". -0-