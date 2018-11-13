Лучших участковых Беларуси назовут 16 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже стартует 14-й республиканский смотр-конкурс на звания "Лучший участковый инспектор милиции" и "Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних", сообщили БЕЛТА в МВД.

Конкурс приурочен к 95-летию со дня образования службы участковых инспекторов милиции. Участниками станут лучшие представители профессии, которых определили по итогам районных и областных отборочных туров. Они сдадут экзамены по тактико-специальной, медицинской, огневой и физической подготовке, будут состязаться в этикете и ораторском искусстве. Лучших участковых назовут на церемонии в Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" 16 ноября, их наградят служебными автомобилями и компьютерами.

Мероприятие традиционно проводится в канун Дня образования службы. 17 ноября 1923 года была утверждена инструкция участковому надзирателю города, заложившая нормативную базу для создания и развития участковой службы.

По словам заместителя начальника ГУОПП МВД Олега Каразея, ежегодный смотр позволяет выявлять наиболее квалифицированных сотрудников, стимулировать к повышению своего профессионального мастерства и распространять передовой опыт работы, способствует формированию действенного кадрового резерва.

Сегодня в обязанностях участкового сконцентрированы практически все правоохранительные функции органов внутренних дел. Это ежедневная работа с гражданами, состоящими на различных учетах, возбуждение уголовных дел превентивной направленности, охрана общественного порядка и раскрытие преступлений, противодействие алкоголизации и наркотизации населения и др. За январь-октябрь участковые инспекторы милиции раскрыли почти 4,4 тыс. преступлений по линии уголовного розыска, составили около 41 тыс. протоколов в отношении бытовых скандалистов. Вынесено более 5,6 тыс. защитных предписаний, свыше 6 тыс. граждан, злоупотребляющих алкоголем, направлено в ЛТП.-0-