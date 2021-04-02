Лучших знатоков ОБЖ определили в университете МЧС

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучших знатоков основ безопасности жизнедеятельности определили сегодня в Университете гражданской защиты МЧС. Там прошел республиканский конкурс "Школа безопасности". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"В столицу со всех уголков страны съехались победители и призеры региональных этапов конкурса - всего 21 учащийся учреждений общего среднего образования. Организаторами конкурса участники были поделены на три возрастные группы: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. Сегодня им предстояло пройти финальные испытания - "Тестирование", конкурс "Я расскажу вам…" (каждый участник выступает в течение минуты на определенную тему), "Финал" (5 участников борются за баллы) и командный брейн-ринг", - рассказал Андрей Садовский.

Победителем бейн-ринга стала команда из Минска, на втором месте знатоки из Витебской области, и замкнула тройку сильнейших команда Гродненской области.

По итогу всех интеллектуальных испытаний призовые места распределились следующим образом по возрастным группам. 1-4-классы: I место - Марина Степанович (Минская область), II место - Елисей-Цезарь Журавлев (Минск), III место - Варвара Девятова (Брест); 5-8 классы: I место - Маргарита Окуневич (Минская область), II место - Павел Тарарако (Витебск), III место - Павел Прыгов (Минск); 9-11 классы: I место - Алексей Царь (Минская область), II место - Артем Рак (Минск), III место - Егор Ключников (Гомель).

Кроме того, жюри наградило и самого юного участника конкурса. Им стал Елисей-Цезарь Журавлев. Всем участникам были вручены сертификаты, а победители получили призы и подарки.

Главной целью конкурса является популяризация профессии спасателя и формирование знаний по основам безопасной жизнедеятельности. Организаторы - Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство образования, Университет гражданской защиты МЧС, Белорусское добровольное пожарное общество и Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных. Впервые конкурс прошел в вузе в 2008 году и с тех пор приобрел популярность среди школьников.-0-