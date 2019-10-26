Лучший любительский фильм о путешествии по Беларуси выбирают в Толочине

26 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Толочине сегодня определяют лучший любительский туристический фильм о Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Толочинском райисполкоме.

III Открытый конкурс "Путешествуем по Синеокой" в этом году собрал 24 участника из различных регионов Беларуси, России и Латвии в возрасте от 16 до 60 лет (по условиям возрастных ограничений нет). На суд жюри представлены 43 двадцатиминутные работы, рассказывающие о байдарочных, пеших, велосипедных, автомобильных экскурсиях по Беларуси. В фокус внимания авторов попали как знаковые достопримечательности страны (Беловежская пуща, Брестская крепость, Коссовский и Мирский замки), так и интересные памятники культуры и архитектуры, расположенные в небольших населенных пунктах, простые деревеньки, озера, реки, болота, цепляющие взгляд и сердце своей красотой и самобытностью.

Победители конкурса будут определяться в трех номинациях: лучший туристический фильм, лучший краеведческий фильм и лучшее слайд-шоу. Отдельно члены жюри планируют отметить работу, которая не соответствует ни одной из заявленных номинаций, но заслуживает поощрения автора.

Конкурс проводится с 2017 года, но уже стал значимым событием в культурной и туристической жизни района, приобрел известность среди туристов и путешественников в различных уголках Беларуси, подчеркнули в райисполкоме.

Организатор конкурса - отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Толочинского райисполкома, Толочинский районный центр культуры и народного творчества, автор идеи - режиссер народной киностудии "Летопись" Дмитрий Ивченко.-0-