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27 декабря 2021, 09:00

Лучший Новый год с Minsk World! Три новых дома в квартале "Мировые танцы"! Цена от 860 евро за м²!

Новый год – время исполнения заветных желаний! Поэтому в Minsk World подготовили специальное предложение! Апартаменты в трех новых домах "Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча" - всего от 860 евро за м²! Уникальные цены действуют только во время праздников!

Приобретайте апартаменты в Minsk World и этот Новый год будет для вас незабываемым! Мечта станет реальностью, стоит только захотеть!

Получить необходимую информацию о новых домах, а также актуальных акциях в Minsk World вы можете у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Чтобы исполнить ваши мечты, мы работаем в выходные и праздничные дни!

График работы отдела продаж по адресу Мстиславца,9:

25 декабря с 9:00 до 20:00; 30 декабря с 8:30 до 20:30; 31 декабря с 8:30 до 20:30; 1 января с 9:00 до 20:00; 7 января с 9:00 до 20:00.

График работы отдела продаж по адресу Мстиславца,11:

25 декабря с 9:00 до 22:00; 30 декабря с 9:00 до 22:00; 31 декабря с 9:00 до 20:00; 1 января с 12:00 до 22:00; 7 января с 9:00 до 22:00.

Наши специалисты работают в 57 городах страны! Они с удовольствием помогут вам!

Так квартал будет выглядеть после завершения строительства всех объектов
Так квартал будет выглядеть после завершения строительства всех объектов

В основе строительства многофункционального комплекса Minsk World лежит концепция "15-МИНУТНОГО ГОРОДА". Здесь будет комфортно жить, отдыхать и работать.

Квартал "Мировые танцы" не исключение!

· Транспортная доступность

Одна из границ – улица Аэродромная, по которой удобно добираться в любую точку города. В пешей доступности работает станция метро "Институт культуры" и строится станция метро "Аэродромная", есть остановки наземного общественного транспорта.

Одна из границ комплекса – улица Аэродромная
Одна из границ комплекса – улица Аэродромная

· Социальная инфраструктура

В центре запроектированы две школы, готовый детский сад в соседнем квартале "Южная Европа". В пешей доступности появятся Деловой квартал МФЦ, торгово-развлекательный центр, взрослая и детская поликлиники и шикарный парк. Через дорогу от квартала – здание бывшего Национального аэропорта, где откроется музей.

Так будут выглядеть пять башен Делового квартала МФЦ
Так будут выглядеть пять башен Делового квартала МФЦ

В пешей доступности от квартала появится шикарный парк
В пешей доступности от квартала появится шикарный парк

На первом этаже новостроек "Румба", "Самба" и "Ча-ча-ча" - коммерческие помещения. Здесь появятся объекты городского ритейла – кафе, магазины, пекарни, аптеки, спортивные студии и многое другое.

"Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча" - высотные акценты квартала
"Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча" - высотные акценты квартала

Возле каждого дома – современные спортивные и детские площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Транзитное движение транспорта исключено, все парковки вынесены на периферию квартала.

· Комфортные апартаменты

Вы можете выбрать апартаменты в любом из трех домов – "Самба", "Румба" или "Ча-ча-ча". Эти новостройки – высотные акценты квартала по 25 этажей, они похожи по своим характеристикам.

В квартале будет много сочной зелени
В квартале будет много сочной зелени

В каждом доме вас ждут апартаменты площадью от 28 до 75 м² со свободными планировками, высокими потолками и панорамными окнами. На нужный этаж жильцов будут доставлять по три лифта, один из которых – панорамный.

· Уникальный стиль

У каждого дома в квартале "Мировые танцы" - свое название, которое отражается в оформлении фасадов и дизайне лобби. Например, зажигательная "Самба", страстная "Румба" и яркий танец "Ча-ча-ча"!

Лобби дома "Ча-ча-ча"
Лобби дома "Ча-ча-ча"

Зона отдыха в лобби дома "Ча-ча-ча"
Зона отдыха в лобби дома "Ча-ча-ча"

В Minsk World дизайнеры заботятся не только о красоте, но и комфорте, поэтому в каждом лобби есть стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната. Для удобства здесь также появятся места для хранения велосипедов и увеличенный тамбур, где можно оставлять детские коляски.

Лобби дома "Румба"
Лобби дома "Румба"

Лобби дома "Самба"
Лобби дома "Самба"

Квартал "Мировые танцы" находится на стадии высокой строительной готовности. Здесь есть ГОТОВЫЕ дома "Танго", "Твист", "Вальс", "Чарльстон", а также строящиеся "Полька", "Мазурка", "Фламенко", "Сальса", "Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча".

Лобби в доме "Чарльстон" в квартале "Мировые танцы"
Лобби в доме "Чарльстон" в квартале "Мировые танцы"

Лобби дома "Танго" в квартале "Мировые танцы"
Лобби дома "Танго" в квартале "Мировые танцы"

Приобрести апартаменты в Minsk World можно:

· В рассрочку до 60 месяцев

· С помощью партнерской кредитной программы

· За собственные средства

Торопитесь! Уникальные праздничные цены действуют только до Нового года!

Апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World – ваша выгодная инвестиция в счастливое будущее!

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