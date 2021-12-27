Лучший Новый год с Minsk World! Три новых дома в квартале "Мировые танцы"! Цена от 860 евро за м²!

Новый год – время исполнения заветных желаний! Поэтому в Minsk World подготовили специальное предложение! Апартаменты в трех новых домах "Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча" - всего от 860 евро за м²! Уникальные цены действуют только во время праздников!

Приобретайте апартаменты в Minsk World и этот Новый год будет для вас незабываемым! Мечта станет реальностью, стоит только захотеть!

Получить необходимую информацию о новых домах, а также актуальных акциях в Minsk World вы можете у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Чтобы исполнить ваши мечты, мы работаем в выходные и праздничные дни!

График работы отдела продаж по адресу Мстиславца,9:

25 декабря с 9:00 до 20:00; 30 декабря с 8:30 до 20:30; 31 декабря с 8:30 до 20:30; 1 января с 9:00 до 20:00; 7 января с 9:00 до 20:00.

График работы отдела продаж по адресу Мстиславца,11:

25 декабря с 9:00 до 22:00; 30 декабря с 9:00 до 22:00; 31 декабря с 9:00 до 20:00; 1 января с 12:00 до 22:00; 7 января с 9:00 до 22:00.

Наши специалисты работают в 57 городах страны! Они с удовольствием помогут вам!

Так квартал будет выглядеть после завершения строительства всех объектов

В основе строительства многофункционального комплекса Minsk World лежит концепция "15-МИНУТНОГО ГОРОДА". Здесь будет комфортно жить, отдыхать и работать.

Квартал "Мировые танцы" не исключение!

· Транспортная доступность

Одна из границ – улица Аэродромная, по которой удобно добираться в любую точку города. В пешей доступности работает станция метро "Институт культуры" и строится станция метро "Аэродромная", есть остановки наземного общественного транспорта.

Одна из границ комплекса – улица Аэродромная

· Социальная инфраструктура

В центре запроектированы две школы, готовый детский сад в соседнем квартале "Южная Европа". В пешей доступности появятся Деловой квартал МФЦ, торгово-развлекательный центр, взрослая и детская поликлиники и шикарный парк. Через дорогу от квартала – здание бывшего Национального аэропорта, где откроется музей.

Так будут выглядеть пять башен Делового квартала МФЦ

В пешей доступности от квартала появится шикарный парк

На первом этаже новостроек "Румба", "Самба" и "Ча-ча-ча" - коммерческие помещения. Здесь появятся объекты городского ритейла – кафе, магазины, пекарни, аптеки, спортивные студии и многое другое.

"Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча" - высотные акценты квартала

Возле каждого дома – современные спортивные и детские площадки, зоны отдыха и выгула домашних животных. Транзитное движение транспорта исключено, все парковки вынесены на периферию квартала.

· Комфортные апартаменты

Вы можете выбрать апартаменты в любом из трех домов – "Самба", "Румба" или "Ча-ча-ча". Эти новостройки – высотные акценты квартала по 25 этажей, они похожи по своим характеристикам.

В квартале будет много сочной зелени

В каждом доме вас ждут апартаменты площадью от 28 до 75 м² со свободными планировками, высокими потолками и панорамными окнами. На нужный этаж жильцов будут доставлять по три лифта, один из которых – панорамный.

· Уникальный стиль

У каждого дома в квартале "Мировые танцы" - свое название, которое отражается в оформлении фасадов и дизайне лобби. Например, зажигательная "Самба", страстная "Румба" и яркий танец "Ча-ча-ча"!

Лобби дома "Ча-ча-ча"

Зона отдыха в лобби дома "Ча-ча-ча"

В Minsk World дизайнеры заботятся не только о красоте, но и комфорте, поэтому в каждом лобби есть стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната. Для удобства здесь также появятся места для хранения велосипедов и увеличенный тамбур, где можно оставлять детские коляски.

Лобби дома "Румба"

Лобби дома "Самба"

Квартал "Мировые танцы" находится на стадии высокой строительной готовности. Здесь есть ГОТОВЫЕ дома "Танго", "Твист", "Вальс", "Чарльстон", а также строящиеся "Полька", "Мазурка", "Фламенко", "Сальса", "Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча".

Лобби в доме "Чарльстон" в квартале "Мировые танцы"

Лобби дома "Танго" в квартале "Мировые танцы"

Приобрести апартаменты в Minsk World можно:

· В рассрочку до 60 месяцев

· С помощью партнерской кредитной программы

· За собственные средства

Торопитесь! Уникальные праздничные цены действуют только до Нового года!

Апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World – ваша выгодная инвестиция в счастливое будущее!

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Размещение рекламы на БЕЛТА