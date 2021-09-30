Лучший пожарный отряд определят в МЧС

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования среди пожарных аварийно-спасательных отрядов территориальных управлений МЧС "Лучший пожарный аварийно-спасательный отряд" стартовали в Минске на базе Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В соревнованиях принимают участие порядка 50 сильнейших спасателей страны из областных и Минского городского управлений МЧС, а также Республиканского отряда специального назначения и Университета гражданской защиты. "Соревнования продлятся до 1 октября. Конкурсы включают прохождение шести практических дистанций, максимально приближенных к боевым действиям в различных ситуациях", - рассказали в пресс-службе.

В первый день состязаний все команды состязались в преодолении таких дистанций, как поисково-спасательные работы на акватории, включающие подачу спасательного круга и линя с берега, спасение пострадавшего с помощью спасательной доски, проныривание 20 м без ласт, эвакуацию пострадавших с использованием лодки, поиск утонувшего и его транспортировку на берег, а также этап сборки фланцевого соединения на глубине до 2 м.

"Непростой оказалась и дистанция "Поисково-спасательные работы в условиях природной среды", состоящая из 10 этапов. По легенде, воздушное судно потерпело крушение в лесном массиве, а команда спасателей обследует территорию и выполняет задачи, указанные в условиях, в том числе с использованием альпинистского снаряжения", - добавили в ведомстве.-0-