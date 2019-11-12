Лучший проект белорусских архитекторов назовут в Минске 16 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги республиканского конкурса на лучший проект, постройку и публикацию подведут 16 ноября в Республиканском Доме архитектора, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.
В творческом состязании приняли участие проектные, проектно-строительные предприятия, архитектурные бюро, творческие мастерские, индивидуальные предприниматели, архитекторы, реставраторы, дизайнеры и скульпторы.
Основная цель конкурса - познакомить население страны, зарубежных гостей и специалистов в области проектирования и строительства с архитектурными произведениями белорусских зодчих, определить лучшие работы и поощрить их авторские коллективы.
В этот же день в Доме архитектора состоится открытие выставки конкурсных работ, вручат почетный приз "Зодчий Республики Беларусь" и спецприз "Лучшему девелоперу".
Конкурс на лучший архитектурный проект и постройку проходит во время фестиваля "Архитектурная осень - 2019", который в этом году проводится с сентября по ноябрь. Фестиваль организуется Белорусским союзом архитекторов один раз в 2 года при поддержке Министерства архитектуры и строительства, Международного союза архитекторов, Международной ассоциации союзов архитекторов, ОО "Белорусский союз дизайнеров".-0-