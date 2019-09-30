Лучший ракетный дивизион определят в белорусской армии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дивизионы ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил будут бороться за звание лучшего с 30 сентября по 18 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

"Белорусские ракетчики продемонстрируют навыки и умения, приобретенные на занятиях по боевой подготовке в воинских частях, на полевых выходах, а также во время контрольного занятия по специальной подготовке ракетных войск на полигоне Сары-Шаган в Казахстане", - рассказали в Минобороны.

Состязания пройдут на полигонах Вооруженных Сил под руководством начальника отдела управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС полковника Сергея Русецкого. Уже 30 сентября первый из дивизионов 51-й гвардейской артиллерийской бригады начнет борьбу за право быть лучшим.

"Будут выполнены учебно-тренировочные задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов, практически отработаны нормативы по боевой подготовке, вождению боевых машин в различных условиях", - проинформировали в Минобороны.-0-