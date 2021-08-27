Лучшим на всебелорусской молодежной стройке признан студотряд полоцкого университета

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам Всебелорусской молодежной стройки "Город молодости" лучшим признан студенческий строительный отряд "Эврика" имени Героя Советского Союза В.И.Еронько Полоцкого государственного университета. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская."На всебелорусской молодежной стройке состоялось закрытие третьего трудового семестра. На строительных площадках работал белорусско-российский студенческий отряд имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова. В нем трудились 9 линейных строительных отрядов общей численностью 120 человек, в том числе и стройотряд "Эврика". Именно он стал абсолютным победителем этого трудового проекта в 2021 году", - рассказала Надежда Шаховская.Во время церемонии закрытия прозвучали благодарности в адрес принимающих организаций, отрядов, командиров, комиссаров, мастеров проекта. "Также мы подвели итоги и наградили победителей многочисленных творческих конкурсных и спортивных соревнований по мини-футболу, стрит-болу, поднятию гири, волейболу, перетягиванию каната, настольному теннису, шахматам. Кроме того, знаками первой, второй и третьей степени физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!" награждены бойцы ВМС, сдавшие этот норматив", - отметила командир РШСО.На церемонии закрытия также чествовали победителей конкурсов "Отрядная визитка", "Cтудотрядовских касок", STOP COVID, "Минута славы", "Целинных лагерей" и других. "Завершение работы на ВМС - это главный праздник, означающий окончание трудового сезона. Вместе с тем это один из самых грустных дней, потому что бойцы отряда стали настоящими друзьями, а расставание всегда очень трогательный момент. Каждый из них увезет с собой в учебный семестр, которые уже не за горами, незабываемые эмоции, воспоминания и прекрасные впечатления", - подчеркнула Надежда Шаховская.-0-