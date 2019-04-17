Лучшую артиллерийскую батарею определяют на полигоне под Осиповичами

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состязание на звание лучшей артиллерийской батареи ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил проходит 15-19 апреля на полигоне 51-й гвардейской артиллерийской бригады Осиповичский, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Участие в состязании принимают батареи групп артиллерии соединений оперативных командований, которые показали лучшие результаты в боевой подготовке. "В этом году право побороться за звание лучшей завоевали артиллерийские батареи 191-й группы артиллерии 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, а также артиллерийская батарея 350-й группы артиллерии 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, - проинформировали в Минобороны. - Для участия в состязании каждая артиллерийская батарея совершила марш на полигон комбинированным способом, заняла назначенный район и провела мероприятия по подготовке к выполнению учебно-боевых задач".

Участникам предстоит выполнить одиночные и групповые нормативы, упражнения по вождению машин. По их результатам будет оценен уровень личной подготовки каждого специалиста артиллерийской батареи, определены лучшие военнослужащие по каждой специальности, лучшие отделения и взводы. Будет оцениваться слаженность и готовность артиллерийских подразделений к выполнению задач. Каждой батарее предстоит совершить марш в условиях лесисто-болотистой местности с преодолением различного рода естественных и искусственных препятствий, выполнить различные огневые задачи прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, в том числе с подготовленных позиций и при развертывании с марша.

По итогам состязания передовой опыт и методики подготовки личного состава артиллерийских подразделений будут обобщены и распространены в воинских частях ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил.-0-