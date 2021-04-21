21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшую пару Студенческого бала выберут 23 апреля в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Претендентами на главный титул станут шесть дуэтов из числа обучающихся следующих факультетов: филологического, механико-математического, прикладной математики и информатики, журналистики, международных отношений, а также МГЭИ им. А.Д. Сахарова. Номинантов на финальный поединок определили из 90 молодых людей и девушек путем предварительного голосования на репетициях и в социальных сетях мероприятия.

Участникам предстоит рассказать о себе в фото- и видеовизитках, показать танцевальное мастерство, грациозно представить пару в дефиле и творческом состязании.

Лучшую пару выберут зрители Студенческого бала. Победителя наградят разными сертификатами и билетами для культурного досуга.

Между конкурсными этапами атмосферу бала создадут 45 студенческих пар. В течение вечера они будут исполнять классические вальс, аргентинское танго, полонез и кадриль. Права выступать на балу обучающиеся удостоены за успехи в общественной, научной, культурной и спортивной жизни вуза.

Студенческий бал пройдет с соблюдением принятого дресс-кода. Юноши предстанут в классических костюмах и смокингах, а девушки - в вечерних платьях. На протяжении полутора месяца участники обучались танцевальному мастерству. Тренерами ребят выступили ассистент балетмейстера Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Дмитрий Петрович, а также представители творческого и студенческого союзов БГУ.

Программа бала включает также выступление танцевального коллектива БГПУ им. М. Танка "Арт-Юнити", финалистки Фестиваля эстрады БГУ 2018 и 2019 годов Екатерины Шохан, участницы международного конкурса Youthvision-2019 Владиславы Трошко, педагога и руководителя вокальной студии Focus Сергея Попова и других.

Студенческий бал БГУ проводится с 2009 года с периодичностью один раз в полтора года и направлен на формирование нравственного и эстетического воспитания молодежи и возрождение бальных традиций.

Организатором мероприятия выступает управление воспитательной работы с молодежью и студенческий союз БГУ.-0-