Лугина: акция "Наши дети" дает возможность почувствовать себя добрыми волшебниками и поделиться теплом сердец

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" дает возможность почувствовать себя добрыми волшебниками и поделиться теплом своих сердец. Об этом сказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина во время посещения Кобринской детской деревни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Два дня у представительниц "Беллегпрома" проходят под знаком акции "Наши дети". 21 декабря Татьяна Лугина и актив первичной организации Белорусского союза женщин поздравили учащихся столичной школы №101. В зале на праздничном мероприятии собрались призеры предметных олимпиад и победители творческих конкурсов. Глава концерна пожелала ребятам успехов в каждом деле, которое их увлекает, веселых праздников и чудесного настроения.

Сегодня представительницы объединенной организации БСЖ "Беллегпрома" поздравили маленьких жителей Кобринской детской деревни. "Мы сегодня, конечно же, не с пустыми руками: по запросу учреждения привезли бытовую технику в помощь мамам и папам. А дети подошли творчески: написали Деду Морозу письма, которые попали к нашим активисткам. И сегодня мы исполняем желания ребят - привезли им домашнюю и спортивную одежду, рюкзаки и сладости. Отмечу, что в письмах мальчики и девочки очень по-хозяйски просили подарки и для дома - скатерти, полотенца, пледы и даже ковер-самолет", - сказала Татьяна Лугина.

Фото пресс-службы концерна "Беллегпром"

Ребята подарили гостям настоящий новогодний праздник - с конкурсами, танцами, Дедом Морозом и Снегурочкой. "Ловлю себя на мысли, что акция "Наши дети" зачастую нам, взрослым, нужна не меньше, чем детям, чтобы переключиться со своих рабочих вопросов, на время почувствовать себя добрыми волшебниками, поделиться теплом своих сердец. В Кобринском учреждении мы с коллегами впервые и очень впечатлены подходом государства, заботой о наших маленьких белорусах, которые по той или иной причине оказались в непростой жизненной ситуации, а теперь растут счастливыми в атмосфере добра и любви", - сказала руководитель концерна.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-