Лугина: на предприятиях "Беллегпрома" всегда рады студентам и выпускникам

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предприятиях "Беллегпрома" всегда рады студентам и выпускникам. Об этом сегодня заявила председатель концерна Татьяна Лугина в Минском государственном колледже технологии и дизайна легкой промышленности на торжественном мероприятии ко Дню знаний, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Беллегпрома".

В обращении к первокурсникам Татьяна Лугина отметила: "Сегодня вы, молодые и энергичные, становитесь еще на один день ближе к тому, чтобы дружно встать в ряды высококлассных специалистов и своим созидательным трудом приносить пользу родной Беларуси. На наших предприятиях мы всегда рады студентам, выпускникам. Приходите к нам и на практику, и на работу. Поддержим, подскажем и, уверена, откроем перед каждым из вас новые горизонты".

Глава концерна наградила победителей творческих и профессиональных конкурсов и пожелала учащимся, чтобы новый учебный год стал для них хорошим стартом в делах, дал мощный импульс для реализации творческих сил и энергии.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Эти предприятия выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% всех отечественных непродовольственных товаров.-0-