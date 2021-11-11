Лугина: невозможно оставаться равнодушным, глядя на обездоленных женщин и детей на границе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невозможно оставаться равнодушным, глядя на тысячи обездоленных судеб, особенно женщин и детей. Такое мнение о ситуации на белорусско-польской границе высказала корреспонденту БЕЛТА член президиума БСЖ, глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

"С горечью и печалью следим за ситуацией на белорусско-польской границе. Невозможно оставаться равнодушным, глядя на тысячи обездоленных судеб, особенно женщин и детей. Как женщина и мать, всей душой поддерживаю инициативу главы государства по размещению детей мигрантов в комфортных условиях, ведь мы, белорусы, издревле славились милосердием и добротой", - сказала Татьяна Лугина.

Председатель концерна выразила надежду, что правительства государств во взаимодействии с международными организациями оперативно решат возникшую проблему в соответствии с международными стандартами в области прав человека: обеспечат гуманитарный доступ к несчастным людям, а также позволят тем, кто нуждается в международной защите, обратиться за убежищем.-0-