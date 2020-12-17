Лугина: нужно организовать кооперацию предприятий в части технологических процессов и кадров

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня необходимо организовать грамотную кооперацию предприятий как в плане технологических процессов, так и в части работы с кадрами. Об этом сегодня заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина во время визита в Барановичский государственный колледж легкой промышленности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Председатель концерна отметила, что в отрасли наблюдается уменьшение работников, что обусловлено и автоматизацией производственных процессов, и естественным оттоком кадров по возрасту, и снижением интереса молодых людей к профессиям, связанным с ручным трудом. Поэтому организации легпрома пересматривают подходы к бизнес-процессам. "Сегодня необходимо организовать грамотную кооперацию предприятий как в плане технологических процессов, так и в части работы с кадрами. Это позволит оптимально использовать производственные мощности предприятий и кадровый потенциал наших работников", - сказала Татьяна Лугина.

Как подчеркнула глава "Беллегпрома", в организациях концерна сохраняется социальный пакет для работников: на многих предприятиях есть собственные столовые и кафе, медпункты со штатными фельдшерами, оздоровительные лагеря для детей сотрудников и другое. Особое внимание руководство концерна и предприятий уделяет работе с молодежью. "Сохранение мер поддержки молодых специалистов на первом рабочем месте - безусловный приоритет государственной молодежной политики, который будет гарантированно обеспечен, как бы не складывалась ситуация в экономике", - отметила Татьяна Лугина.

"Ключевые рычаги закрепления молодежи на местах, как мне видится, - это уровень заработной платы и предоставление жилья. Руководители предусматривают выплаты стимулирующего характера молодым сотрудникам, закрепляют за ними наставников, обеспечивают жильем. Например, Оршанский льнокомбинат изыскал возможность построить многоквартирный дом для молодых специалистов, а "Камволь" проводит реконструкцию общежития в жилой дом", - добавила глава концерна.-0-