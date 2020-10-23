Лугина: призыв к забастовкам - контрпродуктивен

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призыв к забастовкам - контрпродуктивен. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

"Как человек, проработавший в отрасли легкой промышленности без малого четверть века, в том числе 23 года непосредственно на предприятии, с полной ответственностью могу сказать, что призыв к забастовкам - контрпродуктивен. Производство - это не чайник или пылесос. Захотел включил, а захотел выключил. Это сложный механизм, который не может быть остановлен. Ведь многие предприятия работают круглосуточно", - сказала Татьяна Лугина.

По ее словам, работа в штатном режиме - это не только гарантия заработка для сотрудников. "Это также гарантия социальных выплат самым незащищенным категориям белорусов - мамам в декрете, нашим бабушкам и дедушкам. Это зарплаты нашим медикам, которые в эти дни самоотверженно сражаются с COVID-19. Это репутация наших компаний и выполнение обязательств перед партнерами", - подчеркнула глава концерна.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Эти предприятия выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-