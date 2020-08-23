Лугина рассказала о подготовке предприятий "Беллегпрома" к новому учебному году

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О подготовке предприятий "Беллегпрома" к новому учебному году рассказала в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ председатель концерна Татьяна Лугина, сообщает БЕЛТА.

"На предприятиях выпущено порядка 500 тыс. изделий, предназначенных для школьников. Из них около 300 тыс. - абсолютно новая коллекция, которая выполнена из разных тканей, материалов и отделки", - сказала Татьяна Лугина.

По ее словам, для производства школьного ассортимента используются поливискозные и полушерстяные ткани, смесовые ткани с содержанием хлопка, трикотажные полотна, которые соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к детской одежде. Школьная коллекция представлена широким размерным рядом для учащихся всех возрастов. Выпускаются также модели и для детей с нестандартной фигурой.

"Наша одежда нацелена на комфортность. Дети достаточно большое количество времени проводят в школе, поэтому ребенку должно быть удобно", - подчеркнула председатель концерна.

Модельный ряд обуви, выпускаемой для школьников, также обновлен. При изготовлении детской обуви используются натуральные кожевенные либо текстильные материалы со стопроцентным содержанием натуральных волокон.

Что касается галантереи, Татьяна Лугина отметила, что предприятия "Беллегпрома" производят рюкзаки и сумки для учащихся с применением ортопедических спинок и светоотражающих элементов.

Также она добавила, что сегодня предприятия легкой промышленности работают в штатном режиме. "Все политические события, которые происходят в стране, на отрасли особо не отражаются. Люди понимают, что если заниматься саботажем, то мы не выйдем на новые рынки, которые для себя наметили, - сказала глава концерна. - Свой курс мы не меняем. В приоритете у нас работа, поиск новых партнеров и рынков сбыта".

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-