Лугина: "Тростенец" - страшный символ трагедии, о которой нельзя забыть

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Тростенец" - страшный символ трагедии, о которой нельзя забыть, подчеркнула глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина сегодня во время торжественного возложения цветов, сообщает БЕЛТА.

"Посещение представителями легпрома в канун Дня Победы именно "Тростенца" символично. Ведь это не только одно из крупнейших мест уничтожения людей в годы оккупации, но еще и так называемый трудовой лагерь. Тысячи изможденных голодающих людей, в том числе сапожников и портных, которые трудились до войны на фабриках и в мастерских, вынуждены были работать здесь на нужды захватчиков", - сказала Татьяна Лугина. - "Тростенец" - страшный символ трагедии 75-летней давности, о которой нельзя забыть. В Беларуси умеют помнить, ведь жертвы Великой Отечественной - незаживающая рана, которую время не лечит".

По ее словам, однажды Александр Лукашенко отметил, что строительство этого мемориала для белорусов - дело чести. "Это действительно стало общенародным проектом. И теперь за нами - дело памяти: помнить, как важно ценить и оберегать мир и общественное согласие, помнить, что за ту Великую Победу наших отцов и дедов мы должны быть благодарны им, погибшим и ушедшим", - подчеркнула глава "Беллегпрома".

Руководство концерна "Беллегпром" во главе с председателем Татьяной Лугиной приняло участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого", возложив сегодня цветы к "Вратам памяти" на территории мемориального комплекса "Тростенец".

"Тростенец" - одно из крупнейших мест массового уничтожения нацистами гражданского населения в период 1941-1944 годов. По количеству жертв он находится на четвертом месте после лагерей смерти "Освенцим", "Майданек" и "Треблинка". В "Тростенце" погибли жители Беларуси, других советских республик, депортированные граждане западноевропейских государств, включая Австрию, Германию и Чехословакию. По официальным данным, в "Тростенце" оборвалась жизнь более 200 тыс. человек из разных стран.-0-