Луговская: голосую досрочно и отдаю свой голос за любимую Беларусь

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосую досрочно и отдаю свой голос за любимую Беларусь, заявила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская на избирательном участке в средней школе №109 города Минска.

"Я считаю, что прийти на избирательный участок и проголосовать - это гражданский долг каждого белоруса. Вчера я смотрела Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Белорусский лидер говорил все правильно, четко и понятно. Я считаю, что наша любимая Беларусь - это самое важное, что у нас есть, а любимых отдавать нельзя, за любимых нужно бороться. Поэтому сегодня я решила прийти и проголосовать досрочно", - рассказала Александра Луговская.

Завотделом подчеркнула, что отдала свой голос за стабильность. "Я хочу, чтобы я и мои дети жили в свободной и независимой стране, чтобы над нами было мирное небо", - добавила она.-0-