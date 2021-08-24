Лукашенко акцентировал внимание на фундаментальных основах образования - ректор БГУ

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"Организованная дискуссионная площадка республиканского уровня позволяет обсудить актуальные вопросы повышения качества образовательной сферы, - считает ректор. - Ключевыми в повестке дня стоят темы инновационной подготовки специалистов с применением креативных информационных технологий в обучении с сохранением диалога педагога и обучающегося. Александр Лукашенко акцентировал внимание на фундаментальных основах образования"."Первое - ориентация на национальную идентичность. Эта идея созвучна постулату философа Сергея Гессена, что образований столько, сколько культур. Нельзя чужое привить в натуральную величину. Для этого нужна не просто технология, а реализация современной методологии, содержания образования. Оно должно быть ориентировано на создание своего образовательного продукта, а не на усвоение "правильной" информации - чужой для ученика. В этом и заключается диалог в образовании на уровне смыслов и целей, где содержание и культурно-историческое знание должны быть своеобразным зеркалом, в котором ученик сравнивает свой продукт. Без знаний нельзя никак", - пояснил профессор.Он продолжил: "В итоге в образовании формируется целый ряд парадоксов. Первый - все студенты разные, но им транслируют одинаковую информацию, второй - у студента есть востребованность в вопросах к себе и миру, а обучение ориентировано на получение "правильных" ответов, и третий - на рынке труда есть потребность в креативности и "нестандарте", а в подготовке наблюдается нацеленность на шаблон и подражание".По мнению доктора педагогических наук, сегодня необходимо выявлять, раскрывать и реализовывать потенциал студента, открыть его самому себе, его смыслы и цели. "Эта идея заложена в концепции эвристического образования - педагогике диалога, которая успешно реализуется в БГУ. Эвристическое обучение является типом креативного образования, его разновидностью и часто синонимичностью, - отметил Андрей Король. - Предлагаемый подход ориентирован на диалогичность в образовании и индивидуальность студента, позволяет избежать передаточного общения участников образовательного процесса, их монологичности, стереотипности поведения и мышления. Результатом такой подготовки является креативный специалист, умеющий действовать в нестандартной ситуации, способный выйти за свои пределы, посмотреть на себя со стороны и противостоять многим вызовам современности"."ХХІ век - век открытия человека, мира внутри него, а не открытий мира вокруг него, раскрытие смыслов, обращение к корням, о чем также говорил глава государства в диалогизации образования и связи обучения с воспитанием. Поэтому на встрече также было уделено внимание роли родителей, которые, как и учителя, стоят у истоков формирования личности. Это требует разработки отдельных технологий обучения и воспитания, в том числе и с применением дистанционных форм в обучении", - убежден доктор педагогических наук.Андрей Король рассказал, что в БГУ следуют этому постулату и для совершенствования образовательного процесса ориентируются на ряд принципов. "Один из них - человекосообразность, т.е. выявление, раскрытие и реализация индивидуального потенциала студента. Второй - продуктивность. Он предполагает развитие творческих возможностей студента за счет создания собственного образовательного продукта, отличного от продуктов другого обучающегося. Студент не усваивает так называемые правильные знания во время обучения, а наращивает свои познавательные, креативные, оргдеятельностные качества, учится ставить цели, задавать вопросы, рефлексировать и познавать себя", - отметил ректор вуза.По его словам, для реализации инновационного подхода в обучении и создания условий для самореализации студента в БГУ создана комплексная система креативного образования. "На содержательном ее уровне внесены изменения в стандарты, учебные программы, актуализируются темы дипломных и курсовых работ с ориентацией на заказчика кадров, - продолжил профессор. - Научно-методическое обеспечение скорректировано с учетом использования инновационных форм. Кафедры вуза разрабатывают фонды оценочных средств, позволяющие увидеть личные достижения каждого студента. Например, разработано более 2 тыс. новых учебных программ БГУ по учебным дисциплинам для специальностей 1-й и 2-й ступеней высшего образования, в которых содержатся эвристический, проектный, практико-ориентированный подходы и методы к преподаванию учебных дисциплин"."Для методического обеспечения эвристического подхода в обучении регулярно издается новая учебно-методическая литература. С 2017 года начат выпуск серии "Креативное образование". Опубликованы практикумы открытых (эвристических) заданий для гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, учебные издания "Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково. Теоретическая часть", учебно-методические пособия с грифом УМО по естественнонаучному образованию "Эвристические задания, занятия, интернет-занятия для студентов-математиков и студентов-механиков", "Эвристический диалоговый практикум по тематике альтернативных способов разрешения споров, медиации, примирительных процедур". Недавно вышло методическое пособие "Технология эвристического обучения в высшей школе: теория и практика", в котором освещены вопросы проектирования и реализации целей, содержания, критериев оценивания, форм и методов обучения на занятиях эвристического типа", - продолжил профессор.Он рассказал, что один из компонентов системы - повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. "Сегодня востребован педагог, обучающий студента с учетом его физиологических особенностей, личностных и интеллектуальных потребностей. Для развития эвристических качеств педагога с 2017 года в БГУ и ряде белорусских вузов регулярно проводится курс "Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково". Его участниками стали более 1 тыс. преподавателей университетов, средних специальных учебных учреждений Беларуси", - добавил Андрей Король.Для обмена опытом в области креативного образования функционирует межвузовский портал "Методология, содержание, практика креативного образования". Здесь размещаются и проводятся в онлайн-режиме тематические вебинары, круглые столы, семинары и конференции, дискуссии по вопросам "зачем учить", "чему учить" и "как учить", проходят обсуждения образовательных стандартов, учебных программ, технологий обучения. Банк инновационных методических разработок портала имеет более 500 различных материалов БГУ и других вузов по актуальным проблемам развития университетского образования."С 2020 года в БГУ реализуем проект "Педагогическая мастерская онлайн-обучения". Инициатива направлена на оказание методической поддержки преподавателям, вынужденным активно внедрять в обучение информационно-коммуникационные технологии, дистанционные формы взаимодействия со студентами", - рассказал ректор.Он также отметил, что во время пандемии в БГУ удалось сохранить качество образования за счет технической готовности и инновационного методического подхода. Многие университеты пошли по пути копирования очного формата обучения в дистанционный. Например, лекции преподавателей, сами задания, учебники просто механически перенесли в онлайн-формат и получили огромные сложности, в частности выросла нагрузка на преподавателей и студентов, ослабло качество знаний."Мы использовали ресурсы нашего Образовательного портала. Эта платформа не накопитель учебных материалов. Здесь возможно в режиме видеоконференций ежедневно проводить до 2 тыс. учебных занятий, сопровождать свыше 7,6 тыс. дисциплин. Работает "Педагогическая мастерская онлайн-обучения", форум "Вопросы-ответы по Moodle". Размещен банк творческих, эвристических, исследовательских заданий с 15 тыс. наработок и более чем 500 авторскими методическими разработками", - рассказал ректор.Андрей Король отметил, что дистанционная форма имеет все атрибуты любой системы образования - свои смыслы, цели, содержание, критерии оценивания, временные рамки проведения занятий. Это отдельная методология, отдельная траектория получения образования, которые не тождественны тем, что реализуются в рамках очного образования."Попытки "в натуральную величину" переложить технологии очного обучения на дистанционные занятия бесплодны. В результате теряются преимущества очного обучения и не задействуются педагогические возможности дистанционных технологий, - обратил внимание профессор. - Однако именно в информатизации образования коренится возможность разрешения наиболее острых вопросов образовательной системы. Я имею в виду возможности творческой самореализации учащегося, заложенные в концепции эвристического обучения, посредством телекоммуникаций. Не обмен информацией главная доминанта обучения, включая дистантные его формы, а продуктивная и коммуникативная деятельность учащихся, выстраиваемая с помощью современных информационных средств".По словам ректора, онлайн-обучение при условии наличия образовательных креативных инноваций позволяет индивидуализировать обучение и сохранить его качество, прежде всего за счет активной позиции самого субъекта - студента. А созданные при дистанционном взаимодействии коллективные образовательные продукты в разы глубже, шире, чем отдельные результаты обучающихся вне коллективного формата.Андрей Король также подчеркнул: "Мы не склонны в перспективе рассматривать полный переход на дистанционное обучение для получения того качественного, элитного высшего образования, которое должны давать такие ведущие национальные университеты, как БГУ. Это инструмент массового образования, скорее, маркетинг образовательных услуг, продажа качественного и удобного контента"."При этом новое содержание образования и эти временные рамки должны быть зафиксированы в образовательном стандарте и в учебных программах",- резюмировал ректор БГУ.Алина ГРИШКЕВИЧ,БЕЛТА.-0-