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22 января 2020, 08:01

Лукашенко является самым популярным иностранным лидером у россиян - глава ВЦИОМ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самым популярным иностранным лидером у россиян является Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в интервью "Известиям" рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, сообщает БЕЛТА.

По словам руководителя ВЦИОМ, раньше, согласно опросам, симпатии россиян делились между белорусским лидером и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. "Сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко", - отметил Валерий Федоров.

Он рассказал, что россияне воспринимают Президента Беларуси как рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране.-0-

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