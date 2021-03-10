Лукашенко лидирует у белорусов по всем возможным параметрам соцопроса - Дзермант

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко лидирует у белорусов по всем возможным параметрам соцопроса, заявил корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Института философии НАН Алексей Дзермант, комментируя данные республиканского опроса общественного мнения "Социальное мышление".

"Внешне- и внутриполитические основные показатели - это степень доверия к политикам. Мы видим, что Александр Лукашенко лидирует по всем возможным параметрам. Степень доверия к нему разделяется фактически большинством белорусов. Это серьезный показатель. Притом что соперники, о которых столько много говорили, в десятки раз отстают от него. Это первое, на что я обратил внимание. Второе: люди в основном не приемлют протестных форм политической борьбы, это не находит у них понимания. По бело-красно-белому флагу, если суммировать тех, кому этот символ не нравится, это тоже более чем половина белорусов", - сказал Алексей Дзермант.

По его словам, важный показатель, что 71% тех, кто хочет развивать отношения с Россией. "Это устойчивая тенденция в белорусском общественном мнении. И она нашла очередное подтверждение, - отметил эксперт. - Из неожиданного то, что китайский лидер Си Цзиньпин опередил Владимира Путина среди зарубежных лидеров по степени доверия. Это интересный показатель. Но, наверное, тоже закономерный в свете развития отношений с Китаем в последнее время. То есть срез общества информативный. Не сказать, что много всего неожиданного. Просто он, конечно, бьет по символу веры нашей оппозиции, которая убеждать пыталась нас, что все обстоит совершенно обратно".

Алексей Дзермант подчеркнул: основная задача соцопроса - понять настроение белорусского общества и в соответствии с этим принимать какие-то политические решения в дальнейшем.

"Может ли он сильно успокоить тех, кто недоволен? Сомнительно. Они верят своим источникам. Хотя, наверное, обратят внимание на какие-то цифры. Может быть, сомнение у них зародится. Может быть, они начнут сверять разные данные и уже как-то картина для них не будет уже столь одномерной, как это им представлялось ранее. Будем надеяться, что так и произойдет. Но самое главное, чтобы лица, принимающие решения, приняли во внимание эти цифры и политику выстраивали в соответствии с настроениями, которые царят в белорусском обществе", - добавил он.

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление". С использованием бумажных анкет и планшетов опрошены 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для граждан от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучить запросы и ожидания общества, собрать предложения населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси. -0-