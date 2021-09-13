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13 сентября 2021, 08:20

Картина выходных: Лукашенко на учении "Запад-2021", День города Минска и 12 наград турнира Медведя

ВЧЕРА

Картина выходных. 11-12 сентября

Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко принял участие в активной фазе белорусско-российского стратегического учения "Запад-2021". Глава государства отметил, что граждане стран ОДКБ готовы сделать все для сохранения региональной безопасности и мира в своем Отечестве. Александр Лукашенко также поручил наградить военнослужащих, призванных на учения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с профессиональным праздником.

Александр Лукашенко

поздравил военнослужащих 19-й механизированной бригады с 80-летием соединения.

Александр Лукашенко поздравил летчиков 116-й штурмовой авиабазы с 80-летием части.

Головченко заявил о рекордном внешнеторговом сальдо и сокращении складских запасов.

Вице-премьер России об интеграции с Беларусью: надеюсь, будет реализован принцип "две страны - одна экономика".

Председатель "Белой Руси" Давыдько рассказал о планах создания провластной партии "За Родину".

Представители СК Беларуси, России и Армении приняли участие в возложении венков к монументу Победы.

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 20% площадей.

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Анонсы на 13 сентября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Рижский мир в судьбе белорусского народа", приуроченная Дню народного единства. Начало в 15.00. Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы", также будет возможность просмотреть видеозапись по итогам мероприятия.

На базе Минского дворца детей и молодежи состоится городская акция "Дарим праздник детям", посвященная Дню Белорусской республиканской пионерской организации.

Пресс-конференция на тему "Проведение регионального цифрового форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы)" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 сентября

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215 лет назад родился Гузиков Михаил Иосифович, белорусский музыкант, виртуоз-ксилофонист. Играл на флейте и цимбалах в народных инструментальных ансамблях. В начале 1830-х годов путем усовершенствования народного музыкального инструмента, состоящего из набора деревянных пластинок (называемых в народе брусочками), создал современную конструкцию ксилофона. В 1833 году концертировал на Украине, в Польше, Австрии, Германии, Бельгии и Франции. Исполнял собственные обработки пьес Н.Паганини, попурри и вариации на популярные оперные мелодии, импровизации, русские, белорусские, украинские, польские народные песни и танцы. Умер в 1837 году.

115 лет назад родился Волошин Андрей Максимович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). С июля 1941 года воевал на Западном, Сталинградском, Южном, 4-м и 3-м Украинских, 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Командир полка подполковник Волошин отличился в Белорусской операции (1944). 24.6.1944 года во время прорыва обороны противника в районе д.Гороховищи Октябрьского района Полесской области полк под его командованием прорвал оборону противника и в стремительном наступлении вышел к д.Ельцы, частью сил ударил во фланг группировки противника и разгромил ее, чем содействовал успеху наступательной операции. Умер в 1974 году.

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