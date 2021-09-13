Картина выходных: Лукашенко на учении "Запад-2021", День города Минска и 12 наград турнира Медведя

ВЧЕРА

Картина выходных. 11-12 сентября

Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко принял участие в активной фазе белорусско-российского стратегического учения "Запад-2021". Глава государства отметил, что граждане стран ОДКБ готовы сделать все для сохранения региональной безопасности и мира в своем Отечестве. Александр Лукашенко также поручил наградить военнослужащих, призванных на учения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с профессиональным праздником.

Александр Лукашенко

поздравил военнослужащих 19-й механизированной бригады с 80-летием соединения.

Александр Лукашенко поздравил летчиков 116-й штурмовой авиабазы с 80-летием части.

Головченко заявил о рекордном внешнеторговом сальдо и сокращении складских запасов.

Вице-премьер России об интеграции с Беларусью: надеюсь, будет реализован принцип "две страны - одна экономика".

Председатель "Белой Руси" Давыдько рассказал о планах создания провластной партии "За Родину".

Представители СК Беларуси, России и Армении приняли участие в возложении венков к монументу Победы.

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 20% площадей.

Кухарев: проблему жилых долгостроев планируем полностью решить в 2022 году.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск отпраздновал День города

ФОТОФАКТ: День танкиста отметили в Минске

В белорусской столице прошел Минский полумарафон.

ФОТОФАКТ: XXV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" проходит в Бресте

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1907 пациентов с COVID-19, выписаны 1643.

СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей БелаПАН за уклонение от уплаты налогов.

Белорусские борцы выиграли 12 наград во второй день турнира на призы Александра Медведя.

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые завоевала серебро Евролиги.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 сентября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Рижский мир в судьбе белорусского народа", приуроченная Дню народного единства. Начало в 15.00. Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция пресс-конференции на YouTube-канале РУП "Дом прессы", также будет возможность просмотреть видеозапись по итогам мероприятия.

На базе Минского дворца детей и молодежи состоится городская акция "Дарим праздник детям", посвященная Дню Белорусской республиканской пионерской организации.

Пресс-конференция на тему "Проведение регионального цифрового форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы)" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

215 лет назад родился Гузиков Михаил Иосифович, белорусский музыкант, виртуоз-ксилофонист. Играл на флейте и цимбалах в народных инструментальных ансамблях. В начале 1830-х годов путем усовершенствования народного музыкального инструмента, состоящего из набора деревянных пластинок (называемых в народе брусочками), создал современную конструкцию ксилофона. В 1833 году концертировал на Украине, в Польше, Австрии, Германии, Бельгии и Франции. Исполнял собственные обработки пьес Н.Паганини, попурри и вариации на популярные оперные мелодии, импровизации, русские, белорусские, украинские, польские народные песни и танцы. Умер в 1837 году.

115 лет назад родился Волошин Андрей Максимович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). С июля 1941 года воевал на Западном, Сталинградском, Южном, 4-м и 3-м Украинских, 1-м и 3-м Белорусских фронтах. Командир полка подполковник Волошин отличился в Белорусской операции (1944). 24.6.1944 года во время прорыва обороны противника в районе д.Гороховищи Октябрьского района Полесской области полк под его командованием прорвал оборону противника и в стремительном наступлении вышел к д.Ельцы, частью сил ударил во фланг группировки противника и разгромил ее, чем содействовал успеху наступательной операции. Умер в 1974 году.

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