Лукашенко ответил на все провокационные вопросы журналистов - Перцов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко глубоко и компетентно ответил на абсолютно все заданные ему вопросы во время "Большого разговора с Президентом". Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА министр информации Владимир Перцов, который участвовал во встрече главы государства с представителями медийного сообщества.

"Встреча длилась 8 часов, и это был достаточно обширный разговор, - отметил министр. - На ней были затронуты актуальные темы не только сегодняшнего дня, но и событий за год с момента выборов, которые произошли в нашей стране, в мире. Обсуждались самые различные темы с учетом тех геополитических трансформаций, которые мы наблюдаем (вызванных в том числе ковидом и переделом рынков), огромных протестных явлений, которые прокатились по всему миру. Все эти темы так или иначе затрагивают нашу страну".

Владимир Перцов обратил внимание, что у каждого из журналистов, экспертов была возможность в режиме реального времени в прямом эфире задать вопрос.

"На абсолютно все вопросы Президент отвечал твердо, открыто, глубоко и компетентно, понимая глубину каждой темы, которая затрагивалась", - сказал министр информации.

"При этом глава государства отвечал на самые провокационные вопросы и тех журналистов, которые сформировали свое суждение о стране, Президенте на основе фейковых и тенденциозных публикацией, которые были в западных СМИ", - отметил министр информации.-0-