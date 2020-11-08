Лукашенко пользуется достаточно серьезной популярностью у молдован - эксперт из Кишинева

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется достаточно серьезной популярностью у молдован, заявил политический обозреватель из Кишинева Дмитрий Кисеев в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Ваш Президент в Молдове пользуется достаточно серьезной популярностью. И молдоване, нужно признать, немного завидуют Беларуси, потому что Беларусь сохранила свою промышленность, Беларусь производит большой спектр продукции", - сказал Дмитрий Кисеев.

Эксперт прокомментировал прогнозы о возможном обострении ситуации после президентских выборов в Молдове. "Двигателем революции всегда была молодежь или люди среднего возраста, которые достаточно активно продвигали радикальные процессы. С этим у нас проблемы. Основная часть представителей среднего возраста и молодежи находится на заработках", - сказал он.

По мнению эксперта, протесты после выборов скорее всего будут. "Выльется ли это в майдан, я не думаю", - добавил он.

Поскольку после выборов 1 ноября ни один из кандидатов на должность президента Молдовы не набрал хотя бы половину голосов избирателей, назначена дата второго тура. Он состоится 15 ноября. Во втором туре выборов будут участвовать действующий президент страны Игорь Додон и руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду.

Согласно данным ЦИК, в первом туре Майя Санду набрала более 487 тыс. голосов (36,16%), Игорь Додон - более 439 тыс. (32,61%).-0-