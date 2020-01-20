Лукашенко поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил устранить недоразумения, которые возникают при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей. Об этом председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы считаем, что это недоразумение, нонсенс: на троих детей сегодня стаж маме начисляется, на четвертого ребенка не начисляется. Президент дал поручение, в частности Министерству труда, посмотреть и разобраться с этим вопросом и оперативно внести предложения для устранения этого недоразумения", - рассказал Михаил Орда.

Он также прокомментировал недавний указ Президента, меняющий правила выплаты пенсий гражданам, работающим в особых условиях. "10 лет назад были приняты подходы в отношении таких работников. Когда люди начали выходить на пенсию, они увидели, что было очень маленькое накопление: в месяц порядка 40-50% от пенсии, которую бы они могли получать за вредные условия труда. Люди здесь абсолютно ни при чем: несколько неверно были сделаны расчеты", - пояснил председатель ФПБ. Поэтому, подчеркнул Михаил Орда, решение Президента - это "абсолютно честно и справедливо в отношении людей".-0-