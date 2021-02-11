Лукашенко проводимой политикой отстаивает интересы исключительно Беларуси - украинский журналист

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей деятельности на посту главы государства отстаивает интересы только родной страны. Об этом заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи было отмечено, что Александр Лукашенко, по данным различных опросов, самый популярный зарубежный политик в Украине, его рейтинг даже выше местных политических деятелей, включая действующего Президента. "Почему? Вы что, постоянно сравниваете с Беларусью свою ситуацию?" - спросил у гостя ведущий программы, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.

Всеволод Непогодин подчеркнул, что в Украине нет политиков, которые бы ставили на первое место интересы своего государства. "Александр Григорьевич Лукашенко (мне со стороны это видно) отстаивает именно интересы Беларуси. Он не пророссийский политик, не проевропейский. А именно пробелорусский", - сказал он.-0-