Лукашенко проводимой политикой отстаивает интересы исключительно Беларуси - украинский журналист

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:00 Стала известна конкурсная программа "Берлинале" Калейдоскоп
22:24 "Мешков Брест" победил "Кельце" в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
22:03 Украинский публицист: призыв к санкциям против своей страны - это преступление и удар по простым людям Общество
22:01 Норвегия не примет лыжные соревнования в текущем сезоне из-за коронавируса Спорт
21:52 В Техасе столкнулось около 100 автомобилей - много погибших и раненых В мире
21:47 В двух пунктах пропуска на белорусско-литовской границе возобновили оформление документов Общество
21:44 "Тайны старинного дворца" предложат разгадать юным гомельчанам Афиша
21:38 В БНТУ открыли новый учебный пункт Института Конфуция Регионы
21:34 Лукашенко проводимой политикой отстаивает интересы исключительно Беларуси - украинский журналист Общество
21:30 В Гомельской области реализовано 15 воздухоохранных проектов в 2020 году Регионы
21:22 ФОТОФАКТ: Гала-концерт для делегатов VI Всебелорусского народного собрания "Мы народ... " Культура
21:20 В Национальном центре современных искусств открылось сразу пять выставок Афиша
20:55 Выманил у знакомой более Br78 тыс. - в Мозыре вынесли приговор мошеннику Происшествия
20:55 ГАИ продлевает специальный план "Погода" на дорогах Минской области Регионы
20:33 В Пакистане испытали крылатую ракету, способную нести ядерный заряд В мире
20:28 Футболисты "Аль-Ахли" заняли третье место на клубном чемпионате мира Спорт
20:07 "Гомсельмаш" представил новинки техники на выставке в Татарстане Экономика
19:45 В Корме автомобилиста приговорили к 5 годам колонии за ДТП с гибелью пассажира Происшествия
19:16 IT-сектору нужно уходить от обслуживающей модели к созданию новых продуктов - делегат ВНС Технологии
19:11 Необходимо больше внимания уделять преподаванию искусства в школах - делегат ВНС Общество
19:03 Хоккеисты сборной Беларуси уступили россиянам во втором матче на турнире в Казахстане Спорт
18:55 Митрополит Вениамин: в период мировоззренческой дезориентации из-за пандемии важна духовная поддержка Общество
18:41 Участник "правления стачкома" на солигорском предприятии уличен в страховом мошенничестве Происшествия
18:40 Две команды БГУ выступят на юридическом конкурсе им.Ф.Джессопа Общество
18:40 Принятые на прошлом ВНС решения позволили белорусской армии сделать значительный шаг вперед - Муравейко Общество
18:35 Иванкович: решение о сохранении промышленных предприятий было единственно верным Экономика
18:25 Нужно привлекать молодежь к решению практических вопросов - студентка ВГМУ Общество
18:21 Женщины готовы подключиться к решению социальных и экономических вопросов, но ждут поддержки - Богдан Общество
18:19 Делегат ВНС предложил установить в Беларуси День партизана и подпольщика Общество
18:18 Впечатлен докладом Президента на Всебелорусском народном собрании - Щекин Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 февраля 2021, 21:34

Лукашенко проводимой политикой отстаивает интересы исключительно Беларуси - украинский журналист

Всеволод Непогодин. Фото ОНТ
Всеволод Непогодин. Фото ОНТ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в своей деятельности на посту главы государства отстаивает интересы только родной страны. Об этом заявил украинский публицист и журналист Всеволод Непогодин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи было отмечено, что Александр Лукашенко, по данным различных опросов, самый популярный зарубежный политик в Украине, его рейтинг даже выше местных политических деятелей, включая действующего Президента. "Почему? Вы что, постоянно сравниваете с Беларусью свою ситуацию?" - спросил у гостя ведущий программы, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.

Всеволод Непогодин подчеркнул, что в Украине нет политиков, которые бы ставили на первое место интересы своего государства. "Александр Григорьевич Лукашенко (мне со стороны это видно) отстаивает именно интересы Беларуси. Он не пророссийский политик, не проевропейский. А именно пробелорусский", - сказал он.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Украинский публицист: призыв к санкциям против своей страны - это преступление и удар по простым людям
Фото из архива В двух пунктах пропуска на белорусско-литовской границе возобновили оформление документов
Необходимо больше внимания уделять преподаванию искусства в школах - делегат ВНС
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин Митрополит Вениамин: в период мировоззренческой дезориентации из-за пандемии важна духовная поддержка
Фото из архива Две команды БГУ выступят на юридическом конкурсе им.Ф.Джессопа
Фото из архива Принятые на прошлом ВНС решения позволили белорусской армии сделать значительный шаг вперед - Муравейко
Главное
Выступление Лукашенко на ВНС: о новой Конституции, приоритетах в политике и будущем Беларуси
Лукашенко: проект новой Конституции будет готов в течение года
Шестое Всебелорусское народное собрание проходит в Минске
Выступления участников и гостей ВНС – главное
Топ-новости
Лукашенко назвал главные условия ухода из власти, а ВНС предложил сделать стабилизатором на переходный период
Лукашенко: какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди
ФОТОФАКТ: Гала-концерт для делегатов VI Всебелорусского народного собрания "Мы народ... "
Контроль за ценами останется одним из приоритетов государственной политики - Лукашенко
Лукашенко проводимой политикой отстаивает интересы исключительно Беларуси - украинский журналист
КГБ располагает информацией о намерениях совершить теракты в Беларуси - Тертель
Беларусь и Россия осенью проведут военные учения "Запад-2021"
Париматч Суперкубок Беларуси по футболу – с новым логотипом!
В двух пунктах пропуска на белорусско-литовской границе возобновили оформление документов
МИД намерен разработать новую концепцию внешней политики Беларуси
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
В Минске возможны кратковременные ограничения движения на некоторых улицах
Брыло: белорусское продовольствие - узнаваемый во всем мире бренд
С новейшими разработками системы здравоохранения могут ознакомиться участники ВНС на выставке
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.