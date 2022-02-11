Лукашевич: за санкциями против Беларуси стоит агрессия, основанная на коммерческих интересах

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За санкциями против Беларуси стоит агрессия, основанная на коммерческих интересах. Об этом посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич заявил в интервью крупнейшей финансовой газете в Бразилии Valor Econômico, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас самое время открыто поговорить о несправедливых санкциях против Беларуси и безответственном поведении политиков в некоторых западных странах", - отметил Сергей Лукашевич.

Белорусский дипломат убежден, что за санкциями стоит "агрессия, основанная на коммерческих интересах", и что проблема больше носит международный характер, чем касается отдельно взятой страны.

По мнению посла, введенные Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом санкции в отношении Беларуси призваны воспрепятствовать торговле и являются проявлением недобросовестной конкуренции в политической упаковке.-0-

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