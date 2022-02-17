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17 февраля 2022, 21:28

Лукьянов: 84% молодых людей вступают в БРСМ ради новых знакомств и самореализации

Александр Лукьянов. Фото ОНТ
Александр Лукьянов. Фото ОНТ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 84% молодых людей вступают в БРСМ ради новых знакомств и самореализации. Об этом заявил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Активизируя работу по привлечению молодежи, мы понимаем и видим по цифрам, что 84% молодых людей идут в организацию за двумя вещами: первое - поиск новых знакомых, друзей, общение, а второе - самореализация", - рассказал Александр Лукьянов.

По его мнению, вся проектная мощность организации должна быть сосредоточена прежде всего на удовлетворении этих потребностей молодежи.-0-

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