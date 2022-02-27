Лукьянов: БРСМ принимает самое активное участие в референдуме

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ принимает самое активное участие в референдуме. Об этом заявил журналистам первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"БРСМ - наша небезразличная, неравнодушная молодежь активно принимает участие как в голосовании, так и в качестве наблюдателей, а также в качестве членов комиссий. Всего у нас более 5145 молодых людей задействованы в качестве наблюдателей. Важно отметить, что молодежь находит себя и как волонтеры. Сегодня более 3,6 тыс. ребят задействовано на различных участках для того, чтобы обеспечить комфортные условия для волеизъявления наших граждан. Прежде всего граждан с особенностями, малоподвижных", - сказал Александр Лукьянов.

Первый секретарь ЦК БРСМ напомнил, что БРСМ вместе с БГУИР запустили приложение "Твой участок". "И сегодня наши граждане, которые, возможно, еще не знают, где расположен их участок, могут его скачать на платформах Android и iOS, а также есть web-версия. Вы можете пройти в Telegram-канал БРСМ - там тоже прикреплена специальная вкладка. Приложение достаточно интуитивно, понятно для того, чтобы принять важное и необходимое для нашей страны участие в референдуме. Чтобы стать частью истории и обеспечить вхождение нашей страны в новый этап своего развития, успешной, развивающейся конкурентноспособной, независимой страны", - дополнил он.-0-