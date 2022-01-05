Лукьянов: историческая память выступает важной скрепой белорусов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историческая память выступает важной скрепой белорусского народа, заявил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как известно ст.15 Конституции расширена формулировкой о том, что государство обеспечивает сохранение исторической памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Никто из нас даже подумать не мог, что когда-то этот вопрос будет обсуждаться. Но мы видим методы работы западной пропаганды. Конечно, идет подмена понятий, и именно нам необходимо обеспечить фундамент преемственности", - сказал Александр Лукьянов.

По его словам, на государство возложена защита этой важной скрепы нашего народа, которая будет связывать поколения. "Ведь если размыть подвиг наших дедов и прадедов, предать забвению, то, по сути дела, это предательство наших с вами предков. Как не единожды подчеркивал наш Президент, белорусская земля - это живой памятник. Кому как не белорусам обеспечить в главном государственном законе преемственность истории, традиций и памяти. Более того, во время обсуждений с молодежью это вопрос не вызывает сомнений ни у кого из них. Тем более это важно в Год исторической памяти", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Белорусский республиканский союз молодежи сегодня начал серию открытых диалогов "Сила закона", главная задача которых - широкое обсуждение молодежью проекта изменений и дополнений в Конституцию. Весьма символично, что первая масштабная молодежная дискуссионная площадка БРСМ стартовала в Конституционном суде - государственном органе, призванном охранять Основной закон страны. Мероприятие прошло в смешанном формате - офлайн и онлайн (с подключением областей и Минска). Актуальная дискуссия объединила около 200 человек: молодежь, актив БРСМ, руководителей молодежных общественных объединений и экспертов - представителей Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Национального центра правовой информации, депутатского корпуса.-0-

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Фото Оксаны Манчук