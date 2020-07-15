Лукьянов: каждый белорус способен самостоятельно сделать свой выбор

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый белорус способен самостоятельно сделать свой выбор, заявил корреспонденту БЕЛТА начальник командного пункта - заместитель начальника штаба по боевому управлению 15-й зенитной ракетной бригады подполковник Роман Лукьянов.

"Беларусь - это самостоятельное государство. У нас в стране демократия. И у каждого гражданина есть выбор, за кого голосовать. Искусственное нагнетание обстановки в стране - проделки тех, кто хочет разрушить нашу стабильность. Они хотят взбунтовать народ для того, чтобы сорвать выборы. В любом государстве существует оппозиция, но она должна быть нормальной, демократичной, а не использовать силовые методы", - сказал Роман Лукьянов.

"Как гражданин и как отец детей, которым расти и жить в нашем государстве, естественно, я буду голосовать за стабильность, независимость, за курс на развитие, все то, что сейчас происходит в стране", - отметил подполковник.

Роман Лукьянов добавил, что жизнь белорусов за годы независимости значительно улучшилась и это трудно не заметить. "Сегодня в магазине любой белорус может купить продукты не только первой необходимости, но и все, что пожелает. Причем, не такие и высокие цены, - подчеркнул он. - Если говорить про Вооруженные Силы, то прошло их полное переоснащение. За это время три раза поменялась боевая форма одежды военнослужащих, которая становится все удобнее и позволяет выполнять задачи в боевых условиях, а не только в повседневной деятельности. Оснащение Вооруженных Сил, а именно войск ПВО, очень сильно поменялось. Проходят модернизацию старые комплексы, становятся на вооружение образцы военной техники, произведенные предприятиями военно-промышленного комплекса страны. Кроме того, существенно изменились условия жизни военнослужащих в плане обеспечения жильем. Здесь речь идет и о строительных кооперативах, и об арендном жилье".-0-